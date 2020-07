Com suspeita de coronavírus, Paulo Corrêa pede afastamento da Assembleia

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Paulo Corrêa (PSDB), pediu, nesta quarta-feira (8), afastamento das atividades presenciais da Casa de Leis.

Em suas redes sociais, o parlamentar informou que está com suspeita de coronavírus e seu afastamento seria para preservar a saúde e integridade dos colegas e servidores da Assembleia. Os deputados estaduais seguem em trabalho remoto, mas Paulo Corrêa, como presidente, comandava as sessões do plenário da Casa de Leis.

“Amigos e amigas, visando preservar a saúde e integridade dos colegas parlamentares, bem como de todos os servidores da Assembleia Legislativa MS, e diante da suspeita de contaminação do novo Coronavírus, apresentei meu pedido de afastamento dos trabalhos presenciais até a confirmação do resultado negativo, ou, se positivo, até a alta médica. Em tempo, reforço a todos a necessidade do uso de máscaras, de álcool em gel e de lavar as mãos com água e sabão”, escreveu Paulo Corrêa.

