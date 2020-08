Com suspeitas de Covid-19, Detran-MS suspende atendimento em Coxim e Sonora

O atendimento nas agências Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) de Sonora e Coxim foram suspensas, a partir desta segunda-feira (17). As agências deverão permanecer fechadas por sete dias, de maneira preventiva, por suspeita de casos de Covid-19 entre familiares de servidores e servidores.

A medida ocorre respeitando as orientaçõesdas autoridades em saúde, e visa o bem estar de todos e para minimizar os riscos de disseminação do Novo Coronavírus (Covid-19).

De acordo com o diretor-adjunto do Departamento, Valter Bortoletto, os clientes podem optar por serviços online por meio do Portal de Serviços Meu Detran. Aqueles que tiverem a necessidade de estar em uma das agências podem procurar as cidades mais próximas.

Para os clientes de Coxim, a opção é a cidade de Rio Verde, distante 51 quilômetros. Já em Sonora, o município mais próximo é Pedro Gomes, com 71 quilômetros de distância.

O atendimento volta ao normal na próxima semana.

Deixe seu Comentário

Leia Também