Comando do 6º Distrito Naval anuncia processo seletivo em MS

No Diário Oficial da União desta sexta-feira (05), foi publicado o Aviso de Convocação Nº 1/2024 referente à abertura das inscrições para o processo seletivo de Praças temporários da Marinha do Brasil. O certame visa o preenchimento de vagas nas Organizações Militares sob a jurisdição do Comando do 6° Distrito Naval, localizado em Mato Grosso do Sul.

As oportunidades estão disponíveis para ambos os sexos, destinadas a candidatos com idade superior a 18 anos e que possuam formação em nível fundamental e médio. O objetivo é selecionar voluntários para o Serviço Militar Voluntário (SMV).

Conforme as diretrizes do Aviso de Convocação, o período de inscrições estará aberto de 05 a 19 de janeiro de 2024. Vale ressaltar que, até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o número exato de vagas disponíveis. Recomenda-se que os interessados acompanhem as atualizações por meio do site oficial da Marinha do Brasil: https://www.marinha.mil.br/com6dn/SMV

O foco do processo seletivo é fortalecer o efetivo de militares na área de jurisdição do 6º Distrito Naval, abrangendo os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. As vagas são direcionadas para atuação nas áreas Industrial, Saúde, Apoio e Administrativa.

