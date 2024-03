Comarca de Eldorado anuncia abertura de seleÃ§Ã£o para estagiÃ¡rios de direito

Sarah Chaves, com informações do TJMS atualizado em 28/02/2024 às 11h55

O processo seletivo para o programa de estágio da comarca de Eldorado para estudantes de direito abrirá as inscrições a partir do dia 4 até o dia 8 de março, das 13h às 19h, e devem ser realizadas na Secretaria do Foro da comarca.

Podem participar os acadêmicos que estiverem regularmente matriculados em Instituições de Ensino Públicas ou Particulares, do 1º ao antepenúltimo semestre. Serão destinadas 10% das vagas aos candidatos PcD´s aprovados.

O processo seletivo será composto de prova objetiva e dissertação e terá duração de 3 horas. O caderno de provas será liberado aos candidatos após 60 minutos do horário de início da seleção.

A prova objetiva terá 20 questões ao todo, abrangendo as seguintes disciplinas: português, direito civil, direito processual civil, direito penal e direito processual penal. Já a dissertação abordará um tema da atualidade.

As provas serão realizadas no dia 15 de março, às 08h, na sala do Tribunal do Júri da comarca, localizada na Rua Assis Chateaubriand, 1555.

O candidato deverá apresentar-se no local de realização das provas com, no mínimo, 30 minutos de antecedência ao horário de início, portando documento de identificação com foto, protocolo de inscrição, lápis, borracha e caneta esferográfica de cor azul ou preta.

O gabarito será divulgado a partir de 48 horas após a data de realização das provas e será considerado aprovado o candidato que obtiver mais de 50% do total de pontos. A listagem com o nome e pontuação dos candidatos classificados será afixada na entrada do prédio do Fórum a partir do dia 20 de março.

