Comarca de Nioaque abre vaga para estagiÃ¡rio de Direito

Sarah Chaves, com informações do TJMS

As inscrições para o processo seletivo de estagiários do curso de Direito para a Comarca de Nioaque estão abertas até o dia 14 de março. os candidatos devem comparecer, das 13 às 18 horas, na Secretaria do Foro da Comarca, situada na Rua Coronel Juvêncio, 262, e efetivarem sua inscrição.

A avaliação dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva com 20 questões, observado o conteúdo programático constante do anexo do edital, com o objetivo de selecionar alunos regularmente matriculados, do segundo ao nono semestre do curso superior em Direito, em instituições de ensino públicas ou privadas.

A prova será no dia 15 de março, com início às 13 horas, na sala do Tribunal do Júri do Fórum, localizada na Rua Coronel Juvêncio, 262, em Nioaque. O candidato deverá apresentar-se no local com 30 minutos de antecedência ao horário determinado, portando documento de identificação com foto, comprovante da inscrição, lápis, borracha e caneta esferográfica de cor azul ou preta.

O gabarito oficial da prova será divulgado no dia 15 de março a partir das 17 horas, no átrio do Fórum. A listagem com o nome e a pontuação dos candidatos classificados será afixada no mesmo local a partir de 18 horas do dia 15 de março. O certame é destinado a uma vaga e para formação de cadastro de reserva.

O estágio terá a duração de um ano, com a possibilidade de prorrogação por igual período, com jornada de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira. O estagiário receberá uma bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte em valor estabelecido pela administração do Tribunal de Justiça.

Veja o edital na íntegra através do link.

