Comarca de Paranaíba terá seleção para estagiários de Direito

A Comarca de Paranaíba está com inscrições abertas para o processo seletivo de estágio voltado a estudantes do curso de Direito. O objetivo da seleção é formar um cadastro de reserva para futuras convocações.

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas exclusivamente por meio de formulário eletrônico , no período entre as 12h do dia 29 de setembro e as 17h do dia 10 de outubro de 2025.

O resultado final, com a lista de classificação geral dos aprovados, será divulgado no dia 24 de outubro de 2025, por meio de afixação no mural da entrada do Fórum da Comarca.

O estágio terá carga horária de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira, com direito a bolsa-auxílio e auxílio-transporte, conforme valores definidos pela Administração do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. A duração inicial do estágio é de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano, a critério da Administração.

Os estagiários selecionados irão atuar no suporte às atividades cartorárias, tendo a oportunidade de vivenciar a rotina do Poder Judiciário e aprofundar seus conhecimentos práticos na área jurídica.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também