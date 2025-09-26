Menu
Comarca de Paranaíba terá seleção para estagiários de Direito

O estágio terá carga horária de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira, com direito a bolsa-auxílio e auxílio-transporte

26 setembro 2025 - 12h37
Foto: TJMSFoto: TJMS  

A Comarca de Paranaíba está com inscrições abertas para o processo seletivo de estágio voltado a estudantes do curso de Direito. O objetivo da seleção é formar um cadastro de reserva para futuras convocações.

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas exclusivamente por meio de formulário eletrônico, no período entre as 12h do dia 29 de setembro e as 17h do dia 10 de outubro de 2025. 

O resultado final, com a lista de classificação geral dos aprovados, será divulgado no dia 24 de outubro de 2025, por meio de afixação no mural da entrada do Fórum da Comarca.

O estágio terá carga horária de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira, com direito a bolsa-auxílio e auxílio-transporte, conforme valores definidos pela Administração do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. A duração inicial do estágio é de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano, a critério da Administração.

Os estagiários selecionados irão atuar no suporte às atividades cartorárias, tendo a oportunidade de vivenciar a rotina do Poder Judiciário e aprofundar seus conhecimentos práticos na área jurídica.

