Começa hoje a campanha do CNJ para registro de pessoas sem documentos

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) deu início nesta segunda-feira (8), em todas as unidades da federação, ao mutirão da campanha “Primeira Semana Nacional de Registro Civil - Registre-se!”, para o registro de pessoas sem documentos.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 2,7 milhões de brasileiros nunca tiveram nenhum tipo de documento.

O CNJ irá priorizar pessoas em situação de rua, já que elas dependem da documentação para terem acesso a direitos básicos, programas sociais e atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS). Além desse grupo, povos indígenas, ribeirinhos, refugiados e população carcerária também são alvos da iniciativa.

Em Mato Grosso do Sul, a mobilização ocorre no 9º Serviço Notarial e de Registro Civil da 2ª Circunscrição de Campo Grande, localizado na Av. Afonso Pena, nº 955, no bairro Amambai.

A campanha acontece durante toda a semana, e se encerra na próxima sexta-feira (12).

