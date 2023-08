Começa na quarta-feira o 77° encontro da Associação Nacional dos Detrans, na Capital

Começa na próxima quarta-feira (30) o encontro de técnicos, servidores e diretores dos Detrans das 27 unidades da federação para a realização de painéis, cursos, palestras e fóruns com objetivo de fomentar novos conhecimentos e promover um amplo debate sobre o trânsito. O evento, segue até a sexta-feira (1°), no Detran-MS.

O governador Eduardo Riedel, destacou a importância de “No momento em que o Detran de MS tem alcançado um ritmo forte de investimento, de melhoria no digital e também no atendimento, é muito importante estarmos recebendo os presidentes dos 26 Detrans e mais o presidente da Secretaria Nacional de Trânsito. Sem dúvidas esse encontro será mais um impulso e resultará em novas técnicas e novos horizontes para o nosso trânsito”.

Nos três dias de encontro serão debatidos temas relacionados ao trânsito e sua legislação, além de tecnologias e soluções aplicadas nas mais diversas áreas do setor. O evento reunirá diretores dos Departamentos Estaduais de Trânsito, autoridades locais, técnicos da área de trânsito e colaboradores de setores que atuam com políticas públicas voltadas ao trânsito.

Para Rudel Trindade, diretor-presidente do Detran-MS, o encontro será mais uma oportunidade de avançar. “O Detran tem uma responsabilidade enorme no âmbito estadual, tanto na segurança de trânsito, quanto no atendimento, no controle da área de veículos e de condutores. Para isso é necessária muita integração e troca de experiências”.

A abertura do END será no dia 30 de agosto, às 14h no Bioparque Pantanal, espaço de experiência e conhecimento. Nos dias 31 e 1° a programação será no Hotel Deville Prime, na Avenida Mato Grosso, 4250. O END é promovido pela AND (Associação Nacional dos Detrans).

