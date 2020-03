Começa nesta quarta, feirão da AACC com roupas por R$ 5

Gabriel Neves, com informações da assessoria

Com roupas e brinquedos vendidos por R$ 5 reais, começará nesta quarta-feira (11) o Feirão de Liquidação da Associação dos Amigos das Crianças com Câncer de Mato Grosso do Sul (AACC/MS). O evento ocorrerá até quinta-feira (12).

Estarão à venda, no auditório da instituição, roupas, calçados, brinquedos e acessórios, todos usados, mas em bom estado de conservação. O feirão estará aberto das 7h30 às 17h, sem intervalo para almoço. Além disso, o Bazar e o Brechó da instituição funcionarão normalmente, mas terão desconto de 20% em todas as suas peças.

Os que andam apenas com cartão não precisam se preocupar, pois será possível realizar os pagamentos em dinheiro, débito e crédito, as compras acima de R$ 200 reais poderão ser parceladas.

Toda a renda arrecadada neste feirão será utilizada para a manutenção da Casa de Apoio da AACC/MS que, mensalmente tem despesas básicas como água, luz, combustível, telefone, alimentação, material de limpeza e higiene pessoal e ainda toda a assistência aos beneficiários.

Serviço

O Feirão de Liquidação AACC/MS acontecerá nos dias 11 e 12 de março, das 7h30 às 17h (sem intervalo de almoço), na Avenida Ernesto Geisel, 3475 - Orpheu Baís.

Mais informações podem ser obtidas através do telefone: (67) 3322 8000.

Deixe seu Comentário

Leia Também