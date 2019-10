Comerciante teme prejuízo com a falta de energia na Galeria Via Park

Sem energia desde as primeiras horas desta segunda-feira (28), comerciantes da Galeria Via Park, na esquina da avenida Mato Grosso com Luis Alexandre de Oliveira, temem pelo prejuízo que a falta de fornecimento pode causar.

Ao JD1 Notícias, a gerente do empório Grão e Grão, Priscila Pompeu, disse que desde as 10h30, horas desta manhã o local está sem luz. “Se não voltar e não nos derem previsão, temos congelados e refrigerados que estão derretendo com esse calor”, relatou.

Priscila disse que já acionou a Energisa e foi avisada de que um transformador estourou, mas não deram previsão para que o serviço seja restabelecido. A agência do banco Sicoob fechou mais cedo pela falta de energia.

A redação entrou em contato com a Energisa, que ainda não se posicionou.

Deixe seu Comentário

Leia Também