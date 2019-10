Comerciante terá que pagar R$ 2,2 mil por transporte ilegal de caranguejos

Joilson Francelino, com informações da assessoria

Policiais Militares Ambientais de Bonito, que trabalham na operação Padroeira do Brasil, autuaram na quarta-feira (9) um comerciante por transporte ilegal de 2.500 exemplares de iscas vivas. A autuação ocorreu durante abordagem pela Polícia Militar Rodoviária, a um veículo Ford Ka e, no porta-malas, foram encontradas as iscas vivas da espécie caranguejo.

A Polícia Militar Rodoviária acionou a PMA ao local da abordagem, no km 32 da rodovia MS 178, tendo em vista que o transporte dos caranguejos não se caracterizava crime, mas somente infração administrativa ambiental.

A PMA verificou que o infrator, que não teve a identidade revelada, residente em Porto Murtinho, não possuía origem das iscas e nem a Guia de Controle de Pescado (GCP), obrigatória para o transporte do material e adquirira os caranguejos em Porto Murtinho para comércio no Distrito de Águas do Miranda, em Bonito.

As iscas e o veículo foram apreendidos. O comerciante foi autuado administrativamente e multado em R$ 2.180,00. A captura de iscas vivas em Mato Grosso do Sul só é permitida ao pescador profissional. Os caranguejos foram devolvidos ao seu habitat natural.

