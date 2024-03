Entusiastas da astronomia já podem se preparar e encher o coração de esperança, por que o 12P/Pons-Brooks, conhecido popularmente como o “Cometa do Diabo”, está se aproximando do nosso planeta, sem risco de colisão, e já pode ser visto a olho nu, sem a necessidade de equipamentos, no hemisfério norte.

Um dos cometas mais brilhantes conhecidos pelos cientistas, ele leva esse nome após uma explosão em julho de 2023, que distorceu sua coma, a nuvem de poeira e gás que circula o objeto, em uma forma de chifres.

No Brasil e no Hemisfério Sul, no entanto, ele só deverá se tornar visível próximo de 19 ou 20 de abril, quando ele deve chegar em uma magnitude de 3,0. Magnitude se refere ao quão brilhante um objeto é, e quanto menor for esse número, mais fácil é observar o objeto no céu.

Apesar dele estar visível a olho nu, a proximidade do cometa com o Sol pode dificultar observações, especialmente em áreas urbanas com poluição luminosa.

