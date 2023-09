Cometa Nishimura passa perto da terra e será visível a olho nu nesta sexta

O Cometa Nishimura, descoberto por acidente há pouco menos de um mês, se tornará visível a olho nu pela primeira vez nesta sexta-feira (8), quando ele deve atingir uma magnitude de 4,9, considerada o bastante para seu brilho ser visto da superfície terrestre.

No entanto, o meteorologista Natálio Abraão informou à reportagem que a chuva que chegou em Campo Grande nesta sexta-feira deve dificultar a visualização do nosso “visitante”.

Hoje, no entanto, não será a última chance para ver o cometa, que continuará visível no céu noturno.

Na próxima terça-feira (12), o cometa estará em seu ponto mais próximo da Terra, a uma distância de 125,4 milhões de quilômetros, e atingirá seu brilho máximo em 17 de setembro, quando estará próximo o suficiente do Sol.

O brilho máximo, no entanto, deve ser difícil de ser visualizado, já que o brilho de nossa estrela deve eclipsar o do cometa, que “desaparecerá”.

Caso deseje tentar acompanhar o cometa, ele estará subindo nas primeiras horas da manhã no Leste, e será necessário acordar por volta das 3h e 4h (horário local) e utilizar Vênus como referência, com Nishimura um pouco mais alto e à esquerda do planeta.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também