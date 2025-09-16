Menu
Comissão aprova nomeação de trechos da BR-419 em homenagem a líderes de MS

Os projetos são de autoria da senadora Tereza Cristina

16 setembro 2025 - 13h13Sarah Chaves
A autora das propostas, Tereza Cristina, e o relator, Plínio ValérioA autora das propostas, Tereza Cristina, e o relator, Plínio Valério   (Geraldo Magela/Agência Senado Fonte: Agência Senado)

A Comissão de Infraestrutura (CI) aprovou, nesta terça-feira (16), dois projetos de lei que irão nomear trechos da rodovia BR-419 com nomes de personalidades da história de Mato Grosso do Sul. As propostas, de autoria da senadora Tereza Cristina (PP-MS) e com relatoria do senador Plínio Valério (PSDB-AM), devem ir diretamente para a Câmara dos Deputados.

O Projeto de Lei (PL) 1.521/2025 determina que o trecho da BR-419 entre Aquidauana e Rio Verde de Mato Grosso seja denominado "Rodovia Presidente José Fragelli". Já o PL 1.522/2025 atribui o nome de "Rodovia Coronel Zelito" ao percurso entre Aquidauana e Anastácio.

José Fragelli 

José Manuel Fontanillas Fragelli, ex-presidente do Senado e ex-governador de Mato Grosso, teve um papel essencial na política brasileira, especialmente durante a transição democrática dos anos 1980. Ele foi o responsável por dar posse a José Sarney em 1985, após a morte de Tancredo Neves. Tereza Cristina ressaltou a importância do legado de Fragelli, que garantiu estabilidade institucional num dos períodos mais difíceis da história do Brasil.

“Foi um homem de grande importância, com honestidade e personalidade marcantes. Graças à sua postura, assegurou a posse de José Sarney e abriu caminho para uma nova fase na democracia brasileira", destacou a senadora.

Coronel Zelito 

O coronel José Alves Ribeiro, mais conhecido como Coronel Zelito, desempenhou um papel crucial na segurança e organização social da região quando Mato Grosso ainda era um único estado. Zelito, proprietário de terras na área por onde passa a BR-419, foi fundamental para a defesa da população local e para o fortalecimento do município de Aquidauana.

Para Tereza Cristina, a homenagem ao coronel Zelito é uma justa maneira de reconhecer sua contribuição ao desenvolvimento da região. “Ele foi essencial para a segurança da área, e essa homenagem reflete a importância de sua presença na construção de Mato Grosso do Sul", afirmou a senadora.

