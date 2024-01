Veja os concursos agendados neste primeiro semestre em Mato Grosso do Sul

Para os concurseiros de plantão, o ano será agitado, com concursos para cargos de nível fundamental, médio e superior com exercício em Mato Grosso do Sul, tanto na Capital, quanto no interior:

Confira a lista

Com inscrições abertas até dia 15 de janeiro, a Secretaria Municipal de Gestão da Prefeitura de Campo Grande realiza o concurso público que visa o provimento de vagas do seu quadro de pessoal, para Cargos Efetivos de professor. As oportunidades são para Cargos Efetivos de Professor, dentre eles Professor - Educação Infantil e Professor - Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

As inscrições devem ser feitas via internet, pelo site do Instituto Avalia, organizadora do concurso público, pelo endereço: www.avalia.org.br. A taxa de inscrição é de R$ 95,00. A Prova Objetiva e Redação serão aplicadas na data provável de 4 de fevereiro em Campo Grande.

Os demais detalhes do concurso podem ser consultados no Edital de Abertura localizado no próprio site do Instituto Avalia.

UFMS

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas até o dia 9 de fevereiro para o concurso público de técnico-administrativo com 35 vagas para nível médio e superior, e os interessados têm até o dia 9 de fevereiro para acessar a página.



Na Cidade Universitária, em Campo Grande, são 20 vagas para nível médio, sendo cinco para técnico em Contabilidade e 15 para técnico de Tecnologia da Informação.



Já em relação aos cargos de nível superior, são oito vagas para Técnico em Assuntos Educacionais na Cidade Universitária, uma no Câmpus de Naviraí e uma no Câmpus de Ponta Porã. Também há oportunidades para assistente social e médico veterinário no Câmpus de Paranaíba (CPar), para médico no Câmpus de Três Lagoas e para médicos do trabalho e homeopata na Cidade Universitária.

Os candidatos têm até hoje (3) para solicitar a isenção da taxa de inscrição. As provas estão previstas para o dia 17 de março e serão aplicadas em Campo Grande. A divulgação e homologação do resultado final está prevista para o dia 29 de abril.



As inscrições são através do site concurso.fapec.org . Acesse o edital completo.

IBGE

Novo concurso IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) terá 895 vagas efetivas entre analistas, pesquisadores, tecnologistas e técnicos, conforme portaria publicada no Diário Oficial da União.

Para técnicos em informações geográficas e estatísticas (ensino médio completo) – iniciais a remuneração é de R$ 3,6 mil; Profissionais com ensino superior completo – iniciais recebem entre R$ 8,4 mil e R$ 9,3 mil.

O edital deve sair em 10 de janeiro, com provas em maio.

TJMS

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul divulgou que o próximo edital será destinado a analistas judiciários e técnicos, que passarão por prova objetiva na capital, segundo informações confirmadas pelo órgão.

O certame é organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O valor da taxa de inscrição será de R$150.

Entre as etapas previstas do concurso TJMS está a aplicação da prova objetiva, com 60 questões, sendo 20 de Conhecimentos Gerais (Língua Portuguesa e Noções de Legislação) e 40 de Específicos relacionados à carreira desejada pelo candidato.

O vencimento básico inicial dos cargos do novo edital será de R$7.148,63. Ao final da carreira, o vencimento do cargo poderá chegar a R$12.045,59.

Interior

A Câmara Legislativa do Município de Brasilândia anunciou a abertura de inscrições para um novo Concurso Público, com o objetivo de formar cadastro reserva para o cargo de Controlador Interno.

Segundo o edital, podem concorrer candidatos com ensino superior nas áreas de administração de Empresas, Ciências Contábeis, ou Direito e registro profissional de respectivo órgão de fiscalização profissional. Ao serem contratados, os profissionais deverão atuar em jornada de 40 horas semanais de trabalho, referente remuneração mensal no valor de R$ 5.843,29.



Os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet , 2023 até às 23h59 do dia 7 de janeiro de 2024, observando o horário oficial de Brasília - DF, no site da organizadora. A taxa de inscrição é de R$ 150,00.

Amambai

A Prefeitura de Amambai terá Processo Seletivo, destinado à constatação temporária de profissionais, na Rede Municipal de Ensino para o ano letivo de 2024 e 2025.

De acordo com o edital, são ofertadas 17 vagas para merendeira e 35 para servente. Os interessados podem se inscrever no período de 9 a 12 de janeiro de 2024, exclusivamente de forma presencial, na Secretaria Municipal de Educação, situado na Rua Rui Barbosa, nº 3.608, Vila Primavera, Centro, das 7h30 às 10h30 e das 13h às 16h30.

Para se inscrever, é necessário ter ensino fundamental I completo e disponibilidade de 40 horas semanais para o exercício da jornada de trabalho estipulada. Aos profissionais efetivados, será ofertado um salário no valor de R$ 1.320,00. Todos os candidatos inscritos serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 21 de janeiro de 2024, em local e horário a serem divulgados posteriormente.



Fátima do Sul

A Prefeitura de Fátima do Sul realiza um novo Concurso Público, que tem como objetivo formar cadastro reserva com candidatos de nível fundamental, médio e superior.



Segundo o edital, as oportunidades são para os cargos de: Operador de Máquinas; Pedreiro; Lactarista; Assistente de Educação Inclusiva; Assistente de Educação Infantil; Assistente de Transporte Escolar;Assistente Transporte Escolar - Culturama; Inspetor de Aluno; Monitor de Programas Sociais - Culturama; Monitor de Programas Sociais; Topógrafo; Auditor de Controle Interno; Engenheiro Civil; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Odontólogo do ESF; Procurador do Município; Professor de Arte na Educação Infantil Pré Escola e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Professor de Arte na Educação Infantil Pré Escola e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental - Culturama; Professor de Educação Física da Educação Básica; Professor de Educação Física da Educação Básica - Culturama; Professor de Educação Infantil; Professor de Educação Infantil - Culturama; Professor Ensino Fundamental (Anos Iniciais); Professor Ensino Fundamental (Anos Iniciais) - Culturama; Psicólogo.



Ao serem contratados, os profissionais deverão atuar em jornada de 20 a 40 horas semanais de trabalho, referente remuneração mensal no valor que varia de R$ 1.320,00 a R$ 5.016,60.



Os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet, até 4 de janeiro de 2024, no site da MS Concursos . A inscrição será validada mediante pagamento de taxa de R$ 60,00 a R$ 130,00.



Juti

O Concurso Público da Prefeitura de Juti deve preencher 36 vagas, além de formar cadastro reserva, para profissionais de níveis fundamental, médio/técnico e superior.



De acordo com o edital, as oportunidades são para os seguintes cargos: Agente de Apoio Administrativo; Eletricista; Auxiliar de Serviços Diversos; Cozinheiro; Motorista I; Motorista II; Operador de Máquinas Pesadas; Operador de Máquinas Leves; Pedreiro; Fiscal Tributário (1); Monitor de Ensino (4); Técnico Em Enfermagem (17); Técnico em Enfermagem (1); Técnico em Segurança do Trabalho (3); Agente Administrativo; Auxiliar de Saúde Bucal; Técnico em Radiologia; Contador (1); Professor de Educação Infantil (2); Professor de Ensino Fundamental - 1º, 2º e 3º Ano (2); Professor de Ensino Fundamental - 4º e 5º Ano (2); Professor de Educação Especial (1); Professor de Educação Física (1); Professor de Artes (1); Analista de Recursos Humanos; Assistente Social; Enfermeiro; Farmacêutico - Bioquímico; Biomédico; Nutricionista; Fisioterapeuta; Farmacêutico; Médico; Médico Veterinário; Psicólogo.

As jornadas de trabalho são de 20 a 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 1.320,00 a R$ 11.940,25.

Os interessados poderão se inscrever até às 23h59 de 12 de janeiro de 2024,(observado horário oficial de Brasília/DF), pelo site do Instituto Unique , com taxas de R$ 50,00 a R$ 150,00.

A classificação dos candidatos será feita por meio de prova objetiva, prevista para o dia 18 de fevereiro de 2024, além de prova de títulos (para os cargos de nível superior) e prova prática (para os cargos de nível fundamental).

Naviraí

A Prefeitura de Naviraí divulgaou a abertura de um novo Concurso Público que tem como objetivo a contratação e a formação de cadastro reserva de profissionais que tenham níveis fundamental, médio e superior completo.

As 90 oportunidades são para os cargos de Analista de Controladoria Interna (2); Arquiteto; Assistente Social (6); Auditor Fiscal Tributário (1); Contador (1); Enfermeiro (5); Engenheiro Civil; Farmacêutico Bioquímico (5); Fiscal Ambiental (1); Fiscal de Vigilância Sanitária (1); Nutricionista (2); Pedagogo (2); Psicólogo (5); Agente de Combate as endemias (5); Assistente Administrativo (10); Auxiliar de Laboratório (2); Auxiliar de Saúde Bucal (5); Educador Social (5); Coveiro (1); Cozinheiro (4); Vigia (5); Recepcionista (10); Motorista (10); Operador de Serviços Públicos (2).

Ao serem contratados, os profissionais contarão com a remuneração no valor de R$ 1.351,91 a R$ 5.852,70 ao mês e carga horária de 20 a 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das oportunidades, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida, bem como ter registro no respectivo conselho de classe, idade mínima de 18 anos, CNH na categoria "AB" e "D", dentre outros requisitos que constam no edital.

As inscrições vão das 8h do dia 8 de janeiro de 2024 até às 23h59 do dia 15 de fevereiro de 2024, exclusivamente via internet por meio do site da FAPEC . A taxa de inscrição é no valor de R$ 90,00 a R$ 120,00.

Nova Andradina

Para a contratação de profissional com formação de em técnico de nível médio, a Prefeitura de Nova Andradina fará seleção para o cargo de Técnico de Serviços Organizacionais - Visitador (5), com remuneração de R$ 1.609,51 ao mês e jornada de 44 horas semanais de trabalho.

Os interessados em participar da seleção poderão realizar as inscrições até o dia 5 de janeiro de 2024, apenas de maneira presencial, na sede da Prefeitura que está localizada na Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, nº 541, Centro. No local, o atendimento acontece nos horários de 8h às 11h.

A classificação dos concorrentes acontecerá por meio de avaliação curricular e de títulos e, em caso de empate serão considerados os critérios de maior graduação ou maior idade.

O contrato dos profissionais admitidos terá validade pelo período de um ano. Confira o edital .

