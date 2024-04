"Como vai ser sem vocês aqui?", familiares choram a morte de casal na BR-163

“Como é que vai ser agora sem vocês aqui?”, esse é o questionamento que rondou a família do casal Fernanda Lopes Ritter e Daniel Azambuja Alves, mortos em um gravíssimo acidente na BR-163 durante a manhã desta quarta-feira (10), próximo ao distrito de Anhanduí, em Campo Grande. Queridos por todos, os dois foram homenageados nas redes sociais.

Amigos e parentes usaram as redes para expressar a tristeza, que tomou conta de todos ao saberem do falecimento. Foi apurado no local que os dois seguiam para uma viagem a praia, onde aproveitariam as férias em família, porém, o casal não conseguiu chegar a primeira parada, alguns quilômetros a frente de onde aconteceu a tragédia.

Continuando seu desabafo, a prima de Fernanda lembra da primeira viagem que o casal fez junto com eles para a praia. Ela também mencionou o crescimento das duas. “Como vai ser a vida sem você minha irmã? Sempre fomos unidades desde meninas. Não estou pronta para dizer ‘adeus’ para sempre. Não caiu minha ficha ainda. Peço a Deus para que seja mentira ou um sonho, que logo você vai me ligar perguntando se já estou na estrada. Porque Deus porque tirou ela de mim”, disse ela.

A notícia triste, que trouxe aos amigos a identificação do casal como uma das vítimas, deixou todos os amigos incrédulos. Sem acreditar, muitos mencionaram o legado que Fernanda e Daniel construíram antes de falecer. “A Fernanda deixou um legado lindo uma alegria que só pertencia a ela”, comentou uma amiga.

“Sem acreditar ainda. Que triste, estou despedaçada. Vou me lembrar sempre de tudo que vivemos juntas”, publicou outra amiga do casal.

Fernanda e Daniel foram velados e sepultados juntos, durante esta quinta-feira (11), na cidade de Campo Grande.

Homenagens as outras vítimas – Na colisão, outras quatro pessoas faleceram, sendo José Lucas Verus De Albuquerque, Jefferson Brunetto, Ednaldo Ramos Dos Santos e Ezequiel Nordt.

Todos os quatro também receberam homenagens nas redes sociais. O momento, para os familiares e amigos, foi reservado em lembrar dos momentos bons e agradecer.

As vítimas seriam transladadas para suas cidades de origem, onde seriam veladas e sepultadas.

Imagens aéreas - A Coordenadoria-Geral de Perícias divulgou na manhã desta quinta-feira (11), imagens aéreas do acidente. As fotos mostram toda a carga de milho espalhada pela pista, assim como uma das partes da carreta tombada na ribanceira - ela estava carregando porcos. Metros adiante, o caminhão baú caiu e o veículo de passeio, um Chevrolet Ônix, ficou totalmente destruído.

Todas as vítimas foram identificadas ao longo desta quarta-feira (10) pela polícia, familiares e até responsáveis pelas cargas.

