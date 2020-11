Complexo da Sanesul na capital vai operar com energia solar

O Complexo Maria Cecília Barbosa da Sanesul, em Campo Grande, está instalando placas fotovoltaicas para gerar sua própria energia como alternativa para diminuir seus custos operacionais e utilizar energia renovável.

A fonte natural apresenta ótimos resultados, é econômica e ecologicamente correta. Em MS, a Sanesul está começando a utilizar este modelo. Um projeto piloto já havia sido testado em Sidrolândia, no Centro de Reservação de Água 03 (CR-3).

No Complexo Maria Cecília Barbosa são 159 placas instaladas, totalizando 58,035 kWp (quilowatt-pico), capaz de atender o consumo local. “Este projeto faz parte do esforço realizado pela Diretoria Comercial e de Operações (DCO), em busca da máxima eficiência energética para a Sanesul. A equipe de gestão de energia, em parceria com o Senai, desenvolveu todo o projeto, que servirá de modelo em outras unidades da Sanesul”, comentou Aldo Alvarenga do Amaral, engenheiro eletricista que faz parte da equipe.

Segundo Aldo, a produção de energia deverá ultrapassar 82.000 kWh (quilowatt-hora) por ano, o que equivale a uma economia na ordem de R$ 70 mil reais ao ano.

Empresas de saneamento demandam de muita eletricidade para operar. O Diretor Comercial e de Operações da Sanesul, Onofre Assis de Souza, responsável pelo engajamento desses projetos, explica que a estatal busca aprimorar a sua eficiência energética em todo o processo, do atendimento ao tratamento, reduzindo custos operacionais e preservando o meio ambiente.

