Compre sem sair do carro, feira drive thru é neste fim de semana

Neste final de semana, acontece a primeira feira drive thru, o evento está sendo organizado pela Associação de Mulher de Negócios e Profissionais (BPW CG). A promoção será neste sábado e também no domingo, das 15 às 21 hs na avenida Mato Grossoe, em frente ao Albano Franco, antigo Golden Class, agora Grand Murano.

A reportagem entrou em contato com a presidente da BPW, Maria Helena Bonotto, que informou que o evento era feito presencialmente, mas devido a pandemia, tiveram que se reinventar. Ela explicou que os motoristas ao chegar no local receberão um QR Code que mostrará a lista de empresas que estarão participando do drive thru.

Serão 23 empresas participantes que vão levar ao público alimentação, produtos, moda, decoração e estética.

Maria Helena, disse que todas as pessoas que fazem parte do evento, realizaram um curso de biossegurança, para que todos que forem participar não precisem se preocupar com as medidas de segurança para não contrair o novo coronavírus.

Para quem quiser acessar o cardápio de produtos e alimentos, pode acessar o link clicando aqui.

BPW

Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais (BPW CG) conta com 200 mulheres. O intuito deste grupo desde a sua fundação há 100 anos é fortalecer a mulher, gerando network, amizades, parcerias e muita união, além do sentimento de pertencimento a um grupo de mulheres do mundo, com mesmos ideais de crescimento e fortalecimento.

