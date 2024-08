Concessão da Rota da Celulose é tema de audiência pública realizada nesta sexta

Uma audiência pública irá debater o projeto de concessão das rodovias estaduais MS-040, MS-338 e MS-395 e trechos das federais BR-262 e BR-267, acontece nesta sexta-feira (30), a partir das 14h.

A equipe do EPE (Escritório de Parcerias Estratégicas) irá apresentar o estudo da concessão das rodovias da região leste do Estado e conduzirá a audiência pública como forma de tornar o processo transparente e fomentar a ampla discussão entres os vários setores da sociedade e autoridades públicas presentes.

"Acredito que entramos na melhor fase, que é o debate amplo que alcançará a melhoria do projeto que iremos lançar ao mercado. A consulta pública viabiliza a participação democrática da população nos projetos governamentais. É a oportunidade de ouvirmos a sociedade", avalia Eliane Detoni, secretária especial do Escritório de Parcerias Estratégicas.

O projeto é destinado à adequação de capacidade, reabilitação, operação, manutenção e conservação das rodovias estaduais MS-040, MS-338 e MS-395 e trechos das federais BR-262 e BR-267 que formam os 870,4 km da Rota da Celulose que liga a Capital à região Sudeste do país.

O prazo de concessão é de 30 anos e atenderá os municípios de Campo Grande, Ribas do Rio Pardo, Água Clara, Três Lagoas, Santa Rita do Pardo, Nova Andradina, Nova Alvorada do Sul, Anaurilândia e Bataguassu.

A região atendida tem como atividades econômicas a produção agropecuária e o parque industrial da região formado por indústrias de celulose, produtos de papel e papelão, de construção, frigoríficas e de produtos de carne, sucroenergéticas e metalmecânicas. A estimativa de investimento é de R$ 8,8 bilhões.

O sistema rodoviário a ser concedido pretende garantir segurança e conforto aos usuários, gerar mais de 1,100 mil empregos diretos e indiretos, diminuir o tempo de deslocamento, os custos com manutenção dos veículos, além de gerar novas oportunidades de negócios na região.

Serão implantados 116 km de duplicações, 457 km de acostamentos, 251 km de terceiras faixas, 12 km de via marginal e 82 dispositivos em nível e inclui a prestação de serviços aos usuários por meio de 49 veículos operacionais, entre eles ambulâncias, socorro mecânico, guinchos, combate a incêndios, desobstrução de pistas e inspeção para controle do tráfego, apreensão de animais silvestres e Postos de Atendimento ao Usuário.

A audiência pública ocorrerá toda de forma remota, pela internet. A participação é aberta a todos e se dará por meio de preenchimento do formulário para acesso ao link disponível no site da TVB3 http://tvb3.com.br/home. Regulamento e mais informações sobre a audiência pública estão disponíveis no site https://www.epe.segov.ms.gov.br.

