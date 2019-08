Concessão da MS-306 pode gerar 2 mil empregos

Sarah Chaves, com informações da assessoria

O projeto de concessão de rodovia MS-306 está em consulta pública desde a última quinta-feira (1º), e pode receber contribuições para seu aprimoramento até 31 de agosto. Além da consulta pública, o projeto será submetido à audiência pública, dia 16 de agosto, às 9h, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (CREA), quando será apresentado à sociedade e ao mercado.

Segundo os estudos, com a concessão da rodovia MS-306 para a iniciativa privada, estão previstos investimentos em obras e serviços de aproximadamente R$ 1,7 bilhão, sendo que, nos primeiros 12 meses após a assinatura do contrato de concessão estão previstas: limpeza das pistas e acostamentos, restauração preliminar do pavimento e da iluminação e troca de sinalização defasada, além de toda infraestrutura para operação.

Após esse prazo, a rodovia ganhará acostamento ao longo de toda extensão, construção de terceira faixa em segmentos críticos, adequação das interseções existentes e construção de novas rotatórias, implantação de retornos e adequação de pontes e viadutos.

O edital de licitação deve ser publicado no mês de outubro desse ano. O critério de julgamento da licitação será o maior valor de outorga, que será revertido ao setor rodoviário por meio do Fundersul.

A empresa vencedora poderá implantar três praças de pedágio ao longo dos 220km concedidos e a previsão é de que valor considerado para a cobrança do pedágio seja R$ 0,1178 por km.

A concessão da rodovia MS-306 será a primeira concessão rodoviária do MS, trazendo grandes benefícios como a geração de mais de 2 mil empregos diretos e indiretos, melhores condições de trafegabilidade, redução substancial do número de acidentes e novas oportunidades de negócios na região

