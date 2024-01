Concurso da UFMS com vagas para nível médio e superior abre inscrições nesta terça-feira

Por meio do concurso público de técnico-administrativo a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) abre inscrições nesta terça-feira (2), para 35 vagas para nível médio e superior, e os interessados têm até o dia 9 de fevereiro para acessar a página .

Na Cidade Universitária, em Campo Grande, são 20 vagas para nível médio, sendo cinco para técnico em Contabilidade e 15 para técnico de Tecnologia da Informação. A remuneração é de R$ 2.667,19 + auxílio alimentação para os cargos de nível médio.

Já em relação aos cargos de nível superior, são oito vagas para Técnico em Assuntos Educacionais na Cidade Universitária, uma no Câmpus de Naviraí e uma no Câmpus de Ponta Porã. Também há oportunidades para assistente social e médico veterinário no Câmpus de Paranaíba (CPar), para médico no Câmpus de Três Lagoas e para médicos do trabalho e homeopata na Cidade Universitária.

A remuneração para os cargos de ensino superior é de até R$ 9.113 + auxílio alimentação.

Os candidatos têm os dias 2 e 3 de janeiro para solicitar a isenção da taxa de inscrição. As provas estão previstas para o dia 17 de março e serão aplicadas em Campo Grande. A divulgação e homologação do resultado final está prevista para o dia 29 de abril.

Atualmente, o quadro de servidores da UFMS dispõe de 1.249 técnicos de cargos de classe A, B, C e D, com escolaridade mínima de ensino fundamental a ensino médio completo, e 528 técnicos de cargos de classe E, com escolaridade mínima de nível superior.

Confira o edital .

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também