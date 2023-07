Concurso de redação é lançado para estudantes da rede pública de MS

O ´7º Concurso de Redação – Um Passeio com Manoel´, lançado nesta semana pela Fundação Manoel de Barros (FMB), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul (SED/MS), Grupo Companhia das Letras e Uniderp premiará alunos do terceiro ano do Ensino Médio, da rede pública, com bolsas de estudos em universidade.

O Concurso busca incentivar a leitura, a escrita e a prática do ensino em um concurso real com as competências do Enem e; oportunizar o acesso dos jovens ao Ensino Superior. “Coisas boas acontecem aqui na Fundação Manoel de Barros e nós queremos estender aos jovens por meio do ´7º Concurso de Redação – Um Passeio com Manoel´!”, realça Marcos Henrique Marques, diretor da FMB.

Podem participar estudantes regularmente matriculados nas escolas públicas de Campo Grande, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia e Terenos. Para participar, os jovens deverão escrever um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da Língua Portuguesa, sobre o tema ´Desafios para a preservação do bioma Pantanal: responsabilidade local e nacional pela busca da sustentabilidade´. A redação seguirá o modelo da prova do Enem.

A aplicação da redação será realizada pelas escolas públicas, no período de aula, entre 14 de agosto e 13 de setembro de 2023; cada escola irá definir o melhor dia para a aplicação, conforme calendário escolar. Depois, a Comissão Organizadora da Fundação Manoel de Barros corrigirá e selecionará, até 10 de outubro, as 40 melhores redações.

Por fim, a Comissão Julgadora selecionará entre as 40 redações, as 10 melhores. A grande premiação será em 20 de outubro, Dia do Poeta, com a participação dos 40 alunos autores selecionados.

Os estudantes classificados do 1º ao 3º lugar receberão bolsas de estudos na modalidade presencial na Uniderp, sendo bolsa de 100% para o primeiro colocado, 70% para o segundo e 50% para o terceiro.

Os vencedores poderão escolher entre os cursos de graduação que estão relacionados no Regulamento do Concurso, entre eles estão os cursos de Biomedicina, Arquitetura e Urbanismo, Direito, Engenharia Civil, Jornalismo, Ciência da Computação, entre outros. O professor do aluno que conquistar o primeiro lugar também será premiado, ele receberá uma bolsa de estudos de 100% na modalidade EAD de pós-graduação Lato Sensu.

Mais informações sobre o ´7º Concurso de Redação – Um Passeio com Manoel´ pelo site www.fmb.org.br (regulamento) ou pelo telefone (67) 98166-0166.

