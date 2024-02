Concurso do Regional está com inscrições abertas

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Começou nesta segunda-feira (5), o prazo para inscrições para o concurso público do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) para preenchimento de 279 vagas. Prazo vai até às 23 horas e 59 minutos do dia 15 de março.

Para se inscrever, os candidatos devem acessar o site www.selecon.org.br, e seguir todas as normas e procedimentos especificados no Edital.

A Taxa de Inscrição, que varia conforme a categoria do candidato. O valor é de R$ 192,44 para profissionais de serviços hospitalares, R$ 120,27 técnicos de serviços hospitalares e R$ 72,16 para auxiliares técnicos de serviços hospitalares.

Candidatos que se enquadrem nos critérios estabelecidos pela legislação vigente, conforme edital, poderão solicitar a isenção do pagamento da Taxa de Inscrição no Concurso Público.

O período para solicitação de isenção da taxa é entre as 00 horas e 01 minuto de hoje (5) até às 23 horas e 59 minutos do dia 9 de fevereiro. Os interessados devem atentar-se às exigências estabelecidas nessas legislações para garantir sua isenção. Confira o detalhamento e quantitativo de vagas:

Profissional de Serviços Hospitalares

Fonoaudiólogo – 5

Assistente Social – 5

Fisioterapeuta – 15

Psicólogo – 4

Farmacêutico – 10

Farmacêutico Bioquímico – 2

Biomédico – 2

Enfermeiro – 30

Engenheiro Clínico – 1

Nutricionista – 1

Médico – 44

Técnico de Serviços Hospitalares

Costureiro – 2

Agente Condutor de Veículos – 5

Agente de Serviços Hospitalares – 30

Agente de Farmácia – 20

Técnico em Radiologia – 22

Técnico de Laboratório – 9

Técnico de Enfermagem – 52

Auxiliar Técnico de Serviços Hospitalares

Auxiliar de Serviços Hospitalares – 10

Auxiliar de Lavanderia – 10

Clique aqui para acessar o edital na íntegra

Deixe seu Comentário

Leia Também