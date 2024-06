Concurso da Justiça Eleitoral abre inscrições dia 4 de junho

O edital do concurso unificado da Justiça Eleitoral publicado no Diário Oficial da União (DOU) com prevê 389 vagas, sendo 116 para cargos de analista judiciário e 273 para cargos de técnico judiciário, além da formação de cadastro reserva.

As inscrições começam na terça-feira (4) e segue até 18 de julho e a taxa de inscrição é de R$ 130,00 para analista judiciário e R$ 85 para técnico Judiciário. A previsão é que as provas sejam aplicadas em todo o país no dia 22 de setembro de 2024.

Segundo o edital, os cargos para várias especialidades serão distribuídos entre os tribunais participantes: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e 26 tribunais regionais eleitorais (TREs),incluindo Mato Grosso do Sul. Apenas o TRE de Tocantins ficou de fora.

As vagas a serem preenchidas com a seleção de 2024 serão distribuídas de acordo com as normas internas dos Tribunais Eleitorais participantes, observada a estrita ordem de classificação.

Mato Grosso do Sul

Para o Tribunal Regional Eleitoral de MS, a maioria das vagas é para cadastro reserva exceto para: Analista Judiciário/Área de apoio especializado, especialidade: Tecnologia da Informação (1 vaga). Remuneração R$ 13.994,78

Analista Judiciário/Área Judiciária (3 vagas/ 2 ampla concorrência/1 pretos e pardos), com exigência de nível superior especializado da área. Remuneração R$ 13.994,78.

Técnico Judiciário/Área Administrativa, com exigência de diploma de conclusão de curso de ensino superior em qualquer área de formação (1 vaga). Remuneração R$ 8.529,65.

Técnico Judiciário/ Área: Apoio Especializado - Especialidade: Programação De Sistemas, é requisitado diploma de ensino superior em qualquer área de formação, mais de curso(s) de programação ou desenvolvimento de sistemas. (3 vagas/ 2 ampla concorrência/1 pretos e pardos). Remuneração R$ 8.529,65.

