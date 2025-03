Concurso para 110 cargos da AeronÃ¡utica Ã© autorizado

A ministra de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, autorizou a realização de concurso público para o provimento de 110 cargos no quadro de pessoal do Comando da Aeronáutica para lotação no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

O órgão será responsável por ordenar as despesas e o responsável pelo certame irá editar as respectivas normas, mediante a publicação de editais, portarias ou outros atos administrativos necessários à realização do concurso público

O prazo para a publicação do edital de abertura do concurso público será de até seis meses, contado a partir da publicação da Portaria no Diário Oficial da União desta sexta-feira (21).

Confira a designação das vagas:

Pesquisador – Nível superior – 15 vagas

Técnico 1 – Nível Intermediário – 25 vagas

Tecnologista – Nível superior – 20 vagas

Professor do Magistério Superior – Nível Superior – 50 vagas

