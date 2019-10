Concurso que escolherá Miss MS está com inscrições abertas

Após sucesso e repercussão da edição anterior, o concurso Miss Mato Grosso do Sul está com as inscrições abertas para a seletiva estadual que selecionará candidatas a nova representando do estado para o ano de 2020.

A Miss eleita será quem vai representar o estado em concursos de nível nacional, tendo a possibilidade de representar o Brasil a nível internacional.

“Trabalhamos duro no ano passado, entregamos uma superprodução e esse ano queremos superar. Lidamos todos os dias com sonhos, não só das candidatas, mas também de cada família por traz delas e é com muita responsabilidade que abrimos as inscrições para a seletiva. Através de provas, serão escolhidas as finalistas ao Miss Mato Grosso do Sul”, diz uma das coordenadoras, Katia Oliveira.

Em 2018, com o desejo de devolver ao estado o carinho pelos concursos de misses, Katia Oliveira – Miss Mato Grosso do Sul 1985 – assumiu a franquia e desenvolveu junto a equipe, coordenada pelo publicitário Cleison Honório, um trabalho que ganhou credibilidade.

Para esse ano o time é reforçado pelo empresário Felipe Diniz que com uma visão jovem e empreendedora deseja inovar e garantir que cada momento das futuras candidatas a caminho da coroa seja marcante.

As interessadas em participar da seletiva precisam ter em 18 e 26 anos e a disponibilidade de estar em Campo Grande no dia 9 de novembro, data da seletiva. As inscrições vão até o dia 07 de novembro e podem serem feitas através do telefone 67 99945-1313, de onde receberão todas as orientações necessárias.

A seletiva acontece na Vita Club, no dia 9 de novembro e a final do Mato Grosso do Sul será no dia 14 de novembro.

Deixe seu Comentário

Leia Também