Concurso: UFMS oferta vagas com salário de até R$ 9 mil

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) anunciou, por meio do Diário Oficial da União desta quinta-feira (21), a abertura do edital nº 129, oferecendo 35 vagas para cargos de níveis médio e superior na categoria de Técnico-Administrativo em Educação. Os salários podem alcançar até R$ 9.113,85.

As inscrições para o processo seletivo estarão disponíveis no site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC) no período de 02 de janeiro a 09 de fevereiro de 2024. Os candidatos interessados deverão efetuar o pagamento de uma taxa no valor de R$ 100,00 para validar a inscrição.

A seleção ocorrerá por meio de uma etapa eliminatória e classificatória, que consistirá em uma Prova Objetiva. A banca responsável pela organização do certame será a FAPEC. A data estipulada para a realização das provas é 17 de março de 2024.

Para mais informações e esclarecimentos, os interessados podem acessar o edital completo [aqui].

