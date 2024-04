Condenado, Robinho desabafa: "tive meus direitos constitucionais violados"

O ex-jogador Robinho se pronunciou, via assessoria de imprensa nas redes sociais e fez um apanhado de direitos constitucionais que supostamente teriam sido violados durante o seu julgamento. O atleta foi condenado e preso por estupro coletivo na Itália, cometido em 2013.

“Sou inocente de todas as acusações na Itália. No Brasil, tive os meus direitos constitucionais violados e vou continuar lutando por justiça”, começou escrevendo antes de citar algumas supostas irregularidades como a natureza da Lei de Migração.



Robinho foi preso e encaminhado para a penitenciária Doutor José Augusto Salgado, na região do Vale do Paraíba, conhecida como Tremembé 2. O local recebe pessoas envolvidas em casos com grande repercussão nacional.

O ex-atleta compartilha uma cela de oito metros quadrados no pavilhão 01, com um homem de 22 anos suspeito de “induzir ou instigar alguém a tirar a própria vida, ou a praticar automutilação”.

*Com informações do portal Metrópoles.

