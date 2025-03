Condição de papa Francisco é estável

O mais recente boletim de saúde do papa Francisco, divulgado nesta quarta-feira (5) pelo Vaticano, detalha que o pontífice permaneceu em condição estável durante todo o dia e não apresentou uma nova crise respiratória.

Com 88 anos, o pontífice está internado desde 14 de fevereiro no Hospital Policlínico Gemelli, em Roma, após ser atendido com falta de ar e ser descoberta uma infecção respiratória grave, que exigiu constante evolução pela equipe médica.

No boletim, o Vaticano revela que o papa havia realizado alguns trabalhos e passado a maior parte do dia em uma poltrona, a primeira vez desde 27 de fevereiro, última vez que o pontífice estava bem o suficiente para trabalhar.

Apesar da melhora, os médicos do papa reforçaram que seu prognóstico era cauteloso, ou seja, ele ainda corre perigo devido a doença.

Segundo o Vaticano, o papa será reconectado à ventilação mecânica não invasiva durante a noite, após ela ter sido removida durante o dia. Quando não está sob ventilação mecânica, o papa recebe um alta fluxo de oxigênio por meio de uma pequena mangueira nasal.

