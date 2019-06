Condutas globais no varejo da construção civil será tema do Café com Negócios

O projeto Café com Negócios traz na edição de junho uma palestra sobre os “Desafios e oportunidades no mercado do varejo no segmento da construção civil”, o eventos será na terça-feira, dia 25 de junho, às 7h30 no Doces Momentos. O palestrante convidado é o diretor da Leroy Merlin em Campo Grande, Luciano Lopes.

O executivo tem experiência no segmento bancário e foi escolhido por ter quase duas décadas de uma sólida experiência em gestão de varejo e fazer parte de uma empresa global. Ele afirma que vai aproveitar a oportunidade para apresentar as estratégias que as grandes multinacionais estão adotando no Brasil e no mundo para superar o momento econômico atual. “As grandes empresas estão muito atentas as transformações do mundo e tem estratégias muito interessantes que quero compartilhar com todos os participantes”, afirma Lopes.

Outro ponto que será abordado é a gestão de pessoas: o que as grandes empresas estão fazendo para reter e atrair talentos e também quais são as novas práticas comerciais. “Vou dar um panorama sobre o está sendo feito hoje no mundo em gestão comercial, de vendas e também vou dar uma passada sobre marketing on e off. Acredito que será um bate-papo bem bacana”, concluiu.

Café com Negócios

O projeto, que já está em sua vigésima terceira edição, reúne, sempre na última semana do mês, empresários e empreendedores para palestras de diversos segmentos. Além de ampliar o conhecimento sobre o tema escolhido para o mês, a intenção do projeto é manter aberto um canal para a formação de novas parcerias e aproximar profissionais em torno de solução para os negócios, por este motivo o idealizador e realizador do evento, o consultor Dijan Barros diz “tragam seus cartões de visitas”, a recomendação é para que todos saiam com novos contatos do evento.

