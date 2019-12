Confira 30 lançamentos de carros para 2020

Priscilla Porangaba, com informações do Estadão

Várias montadoras se preparam para a temporada de lançamentos de carros para 2020.

Segundo informações do Estadão, a Chevrolet anunciou sete lançamentos para 2020 no Brasil, sendo que um dos principais será o Tracker.

Além dos SUVs, 2020 será também dos hatches, dos híbridos e dos elétricos. A BMW pretende vender “mais modelos eletrificados no Brasil do que todos os anos somados desde 2011”.

A Volkswagen, por sua vez, começa a vender já em janeiro as versões esportivas (GTS) de Polo e Virtus com motor 1.4 turbo flexível de 150 cv de potência e 25,5 mkgf de torque, a apenas 1.500 rpm. A opção esportiva dos dois carros terá câmbio automático de seis marchas.

Em janeiro, a Kia lançará o hatch compacto Rio, que chega do México para brigar na categoria do Polo.

O modelo da Kia chega às lojas em janeiro, importado do México. Serão duas versões (LX e EX), com preços entre R$ 70 mil e R$ 80 mil.

O Kia Rio tem motor 1.6 flexível de até 130 cv (o mesmo do Hyundai HB20X). O câmbio é automático de seis marchas.

Serão 30 novos modelos

O novo Audi Q3, Caoa Chery Tiggo 6, 7 e 8, Chevrolet Tracker, Fiat Strada, Ford Territory, Ford Escape, Honda City, Honda Fit, JAC iEV20, Jeep Wrangler Gladiator, Kia Rio, Land Rover Defender, Mercedes-Benz GLA, Nissan Versa, Peugeot 208, Porsche Taycan, RAM 1500, Renault Kwid, Volkswagen Polo e Virtus GTS, Volkswagen Nivus, Volvo XC40 híbrido.

