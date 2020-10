Confira a agenda dos candidatos para esta quinta-feira

Os compromissos dos candidatos a prefeitura da capital contam com reuniões, gravações, panfletagem, caminhada e muito mais. Confira a agenda desta quinta-feira (29) na lista abaixo:

Marquinhos Trad (PSD)

Expediente na Prefeitura de Campo Grande

Gravação de programas de TV e Rádio

Reuniões nas regiões: Prosa, Bandeira, Imbirussu e Anhanduizinho

Vinicius Siqueira (PSL)

8h, Vinicius Siqueira participa de reunião com apoiadores no bairro Izabel Garden;

9 h, Siqueira participa de reunião no Jardim América;

10 horas, o vice Rhiad, participa de reunião com apoiadores no Jardim Veraneio;

10h30, Siqueira participa de rodada de entrevista em uma emissora de rádio da Capital

12h30, Vinicius Siqueira participa de entrevista em uma rádio de Campo Grande.

15h30, Vinicius Siqueira participa de reunião com apoiadores no Jardim dos Estados

17 horas, Vinicius Siqueira participa de rodada de entrevista para um site da Capital.

19h, Siqueira participa de reunião com candidato a vereador no bairro Santa Fé

20h, vice Rhiad participa de reunião candidato a vereador no bairro Cabreuva

Às 21h, Vinicius Siqueira participa de reunião com candidato a vereador no bairro Guanandi

Sidneia Tobias (Podemos)

07h - estudos

08h - visita a empresas na região do Segredo

10h - panfletagem na região do Prosa

11h - CAMINHADA NA REGIÃO DO Anhanduzinho

13h - visita a feiras na REGIÃO norte

14h - reunião com vereadores do Partido

16h - panfletagem

Noite

18h - REUNIÃO COM candidato a vereador Dr Tiguman PADILHA

19h - reunião com vereadores na região do Aeroporto

21h - REUNIÃO COM pastores

22h – ESTUDOS

Guto Scarpanti (Novo)

8h - Reunião interna com os coordenadores de campanha;

14h - Reunião com apoiadores do Novo

19h - Encontro com eleitores e equipes de rua

Marcelo Bluma (PSDB)

07h15 – Entrevista a uma emissora de rádio

09h às 10h - Gravação de programa eleitoral

15h – Visita eleitores no Bairro Jardim Bálsamo

19h – Reunião com eleitores no Bairro Jardim Centenário

Márcio Fernandes (MDB)

8h - Marcio Fernandes - Gravação com equipe de campanha.

9h - Marcio Fernandes - Sessão plenária ALEMS

17h - Marcio Fernandes - reunião de campanha

17h15 - Marcio Fernandes e Juliana Zorzo - adesivagem do 15 na avenida Duque de Caxias com rua Brasília

19h30 - Marcio Fernandes - Reunião na Vila Jacy

Os demais candidatos não apresentaram suas agendas até o fechamento desta matéria

