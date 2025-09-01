Confira as interdições para o Desfile da Independência e rotas alternativas

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulgou as interdições de trânsito programadas para os dias 6 e 7 de setembro, em razão do tradicional Desfile Cívico-Militar de Independência, que será realizado na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande.

O evento contará com a participação de entidades públicas, autoridades civis e militares, além de instituições sem fins lucrativos, e deve atrair grande público para a região central da cidade. Para garantir a segurança de todos, diversas ruas serão bloqueadas, e rotas alternativas foram indicadas.

Interdições de trânsito

Sexta-feira (06/09) – a partir das 15h:

Av. Afonso Pena x Av. Calógeras

Av. Afonso Pena x Rua 14 de Julho

Av. Afonso Pena x Rua Rui Barbosa

Rua 13 de Maio x Rua Dom Aquino

Rua 13 de Maio x Rua Barão do Rio Branco

Sábado (07/09) – a partir das 5h:

Rua 14 de Julho x Rua Eça de Queiroz

Rua 14 de Julho x Travessa Guia Lopes

Rua 14 de Julho x Travessa Cel. Mário Peixoto

Rua 14 de Julho x Travessa Camões

Rua 14 de Julho x Travessa Cel. Edgard Gomes

Rua 14 de Julho x Rua General Melo

Rua 13 de Maio x Av. Mato Grosso

Av. Mato Grosso x Av. Calógeras

Av. Mato Grosso x Rua Rui Barbosa

Av. Calógeras x Rua Antônio Maria Coelho

Rua 14 de Julho x Rua Maracaju

Rua 14 de Julho x Rua Marechal Cândido Mariano Rondon

Rua 14 de Julho x Rua Barão do Rio Branco

Rua 14 de Julho x Av. Fernando Corrêa da Costa

Rua 13 de Maio x Av. Fernando Corrêa da Costa

Av. Calógeras x Rua Sete de Setembro

Av. Calógeras x Rua 26 de Agosto

Rua Rui Barbosa x Av. Fernando Corrêa da Costa

Rua Rui Barbosa x Rua 15 de Novembro

Rua Rui Barbosa x Rua Dom Aquino

Rua Rui Barbosa x Rua Maracaju

Rua Rui Barbosa x Av. Mato Grosso

Vias alternativas sugeridas pela Agetran

Rua Eça de Queiroz

Avenida Ernesto Geisel

Avenida Fernando Corrêa da Costa (sentido centro/bairro)

Avenida Calógeras

Rua Rui Barbosa

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também