Menu
Menu Busca segunda, 01 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Confira as interdições para o Desfile da Independência e rotas alternativas

O evento contará com a participação de entidades do poder público, autoridades civis e militares, além de instituições sem fins lucrativos

01 setembro 2025 - 12h14Sarah Chaves
Foto: UnsplashFoto: Unsplash  

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulgou as interdições de trânsito programadas para os dias 6 e 7 de setembro, em razão do tradicional Desfile Cívico-Militar de Independência, que será realizado na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande.

O evento contará com a participação de entidades públicas, autoridades civis e militares, além de instituições sem fins lucrativos, e deve atrair grande público para a região central da cidade. Para garantir a segurança de todos, diversas ruas serão bloqueadas, e rotas alternativas foram indicadas.

Interdições de trânsito
Sexta-feira (06/09) – a partir das 15h:

Av. Afonso Pena x Av. Calógeras

Av. Afonso Pena x Rua 14 de Julho

Av. Afonso Pena x Rua Rui Barbosa

Rua 13 de Maio x Rua Dom Aquino

Rua 13 de Maio x Rua Barão do Rio Branco

Sábado (07/09) – a partir das 5h:

Rua 14 de Julho x Rua Eça de Queiroz

Rua 14 de Julho x Travessa Guia Lopes

Rua 14 de Julho x Travessa Cel. Mário Peixoto

Rua 14 de Julho x Travessa Camões

Rua 14 de Julho x Travessa Cel. Edgard Gomes

Rua 14 de Julho x Rua General Melo

Rua 13 de Maio x Av. Mato Grosso

Av. Mato Grosso x Av. Calógeras

Av. Mato Grosso x Rua Rui Barbosa

Av. Calógeras x Rua Antônio Maria Coelho

Rua 14 de Julho x Rua Maracaju

Rua 14 de Julho x Rua Marechal Cândido Mariano Rondon

Rua 14 de Julho x Rua Barão do Rio Branco

Rua 14 de Julho x Av. Fernando Corrêa da Costa

Rua 13 de Maio x Av. Fernando Corrêa da Costa

Av. Calógeras x Rua Sete de Setembro

Av. Calógeras x Rua 26 de Agosto

Rua Rui Barbosa x Av. Fernando Corrêa da Costa

Rua Rui Barbosa x Rua 15 de Novembro

Rua Rui Barbosa x Rua Dom Aquino

Rua Rui Barbosa x Rua Maracaju

Rua Rui Barbosa x Av. Mato Grosso

Vias alternativas sugeridas pela Agetran

Rua Eça de Queiroz

Avenida Ernesto Geisel

Avenida Fernando Corrêa da Costa (sentido centro/bairro)

Avenida Calógeras

Rua Rui Barbosa

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Família busca por gata desaparecida no Carandá Bosque
Geral
Família busca por gata desaparecida no Carandá Bosque
William Bonner anuncia despedida do Jornal Nacional após 29 anos à frente da bancada
Geral
William Bonner anuncia despedida do Jornal Nacional após 29 anos à frente da bancada
Detran-MS lança novo aplicativo com serviços rápidos e acesso facilitado
Geral
Detran-MS lança novo aplicativo com serviços rápidos e acesso facilitado
Plenário do CNJ -
Justiça
CNJ recomenda tribunais a intensificarem combate contra fraudes em benefícios do INSS
Bolsonaro
Política
Mais de 3 mil pessoas se inscrevem para acompanhar julgamento de Bolsonaro no STF
Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região -
Justiça
TRT-MS abre inscrições para a 15ª Semana Nacional da Execução Trabalhista
Viatura da DEAM -
Polícia
Inquérito contra a DEAM pode levar DHPP a assumir casos de feminicídio, aponta MP
Portaria -
Interior
Ministério Público apura estrutura e funcionamento da Controladoria de Costa Rica
1ª DEAM - Casa da Mulher Brasileira -
Polícia
Veja os apontamentos do promotor para abrir investigação contra a DEAM
Casa da Mulher Brasileira, a Deam
Polícia
Atendimentos deficientes geram "insatisfação" e MP abre investigação contra a DEAM

Mais Lidas

O caso aconteceu no final da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem tem cabeça decepada após briga na Capital
Vítima era conhecida no bairro
Polícia
Sobrinhos assassinaram tio na casa de Emanuelly após discussão por saco de lixo
Ele foi achado sem vida na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Fotógrafo morre de overdose em Campo Grande
Policia efetuou a prisão do suspeito
Polícia
Suspeito de matar filho de policial no Nova Lima é preso pelo Garras