Confira as interdições para o Desfile da Independência e rotas alternativas

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulgou as interdições de trânsito programadas para os dias 6 e 7 de setembro, em razão do tradicional Desfile Cívico-Militar de Independência, que será realizado na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande.
O evento contará com a participação de entidades públicas, autoridades civis e militares, além de instituições sem fins lucrativos, e deve atrair grande público para a região central da cidade. Para garantir a segurança de todos, diversas ruas serão bloqueadas, e rotas alternativas foram indicadas.
Interdições de trânsito
Sexta-feira (06/09) – a partir das 15h:
Av. Afonso Pena x Av. Calógeras
Av. Afonso Pena x Rua 14 de Julho
Av. Afonso Pena x Rua Rui Barbosa
Rua 13 de Maio x Rua Dom Aquino
Rua 13 de Maio x Rua Barão do Rio Branco
Sábado (07/09) – a partir das 5h:
Rua 14 de Julho x Rua Eça de Queiroz
Rua 14 de Julho x Travessa Guia Lopes
Rua 14 de Julho x Travessa Cel. Mário Peixoto
Rua 14 de Julho x Travessa Camões
Rua 14 de Julho x Travessa Cel. Edgard Gomes
Rua 14 de Julho x Rua General Melo
Rua 13 de Maio x Av. Mato Grosso
Av. Mato Grosso x Av. Calógeras
Av. Mato Grosso x Rua Rui Barbosa
Av. Calógeras x Rua Antônio Maria Coelho
Rua 14 de Julho x Rua Maracaju
Rua 14 de Julho x Rua Marechal Cândido Mariano Rondon
Rua 14 de Julho x Rua Barão do Rio Branco
Rua 14 de Julho x Av. Fernando Corrêa da Costa
Rua 13 de Maio x Av. Fernando Corrêa da Costa
Av. Calógeras x Rua Sete de Setembro
Av. Calógeras x Rua 26 de Agosto
Rua Rui Barbosa x Av. Fernando Corrêa da Costa
Rua Rui Barbosa x Rua 15 de Novembro
Rua Rui Barbosa x Rua Dom Aquino
Rua Rui Barbosa x Rua Maracaju
Rua Rui Barbosa x Av. Mato Grosso
Vias alternativas sugeridas pela Agetran
Rua Eça de Queiroz
Avenida Ernesto Geisel
Avenida Fernando Corrêa da Costa (sentido centro/bairro)
Avenida Calógeras
Rua Rui BarbosaReportar Erro