Confira horários e programação dos cemitérios no Dia de Finados

Para que os familiares e amigos de entes já falecidos possam homenagear, os que já partiram da melhor forma possível no Dia de Finados (2/11), os cemitérios de Campo Grande se organizam em programações com missas, cultos, revoadas de balões e até árvore da saudade.



Os cemitérios públicos da Capital: Santo Amaro, Santo Antonio e São Sebastião (Cruzeiro), devem receber cerca de 30 mil pessoas neste feriado. A Prefeitura antecipou a abertura dos cemitérios para às 6h no Dia dos Finados e o fechamento continua sendo às 17h.



De acordo com Marcelo Fonseca, diretor de Cemitérios Públicos, pela primeira vez todos os cemitérios recebem uma grande equipe para fazer desde a capina e limpeza bem como manutenção da administração e capela. Serão colocados banheiros químicos e a administração, capela e vias de acesso público passaram por benfeitorias.

Confira a programação que o JD1 reuniu de todos os cemitérios particulares da Capital:



Cemitério Memorial Park

Horário: 24h com plantão a partir das 6h às 18h



7h - Alvorada com Músicos

9h - Palestra com a psicóloga especialista em luto, Raissa Ferreira

9h30 - Missa com Bispo Dom Dimas

10h - Orquestra

15h - Toque com Músicos

18h - Encerramento

Endereço: Avenida Francisco dos Anjos, 442, Pioneiros.



Cemitério Parque de Campo Grande

Horário: 6h às 18h



8h - Apresentação musical

9h30 - Missa com Padre Rodrigo

10h30 - Revoada de Balões

15h - Apresentação Musical

16h - Missa com Pe. Rodrigo

17h - Revoada de Balões

A programação conta com espaço kids, venda de flores e velas

Endereço: Avenida Senador Filinto Muller, 2.603, Pioneiros.



Cemitério Jardim das Palmeiras

Horário: 5h às 17h

7h30 - Apresentação musical: Coral

9h30 - Missa: Celebração com o Arcebispo Emérito Dom Vitório Pavanello

Benção das Águas e revoada de balões

15h30 - Apresentação musical: Coral

17h - Missa: Celebração como padre Paulo Roberto de Oliveira - Procissão e benção das velas

Endereço: Av. Tamandaré, 6.934, Jardim Seminário.



Cemitério Nacional Parque

Horário: 5h até pós-cerimônia às 17h



8h30 - Culto evangélico: Igreja Batista, com pastor Marco Antônio Moraes

10h - Missa: Celebração com Padre Jucelândio José do Nascimento

Benção das Águas e revoada de balões

13h - Apresentação musical: Coral

17h - Missa: Celebração com Padre Jucelândio José do Nascimento - Procissão e benção das velas

Endereço: Rua da Ribeira – Moreninhas.



Cemitério Parque das Primaveras

Horário: 6h às 18h

8h - Igreja Ortodoxa

9h - Igreja Batista

10h - Federação Espírita

11h - Igreja Adventista do 7° dia

15h - Assembleia de Deus

17h - Igreja Católica

Endereço: Aenida Senador Filinto Müler, 2211, Jardim Parati.

Cemitério Monte das Oliveiras

Horário: 6h às 18h

9h - Missa: Bispo Dom Mariano

16h - Culto com o pastor Ricardo Antônio

Endereço: Avenida Guaicurus, 7000, Jardim Campo Alto.



Cemitério Jardim da Paz

Horário: 7h às 17h

9h - Missa com a benção das Águas

15h - Culto

Encerramento: Árvore da saudade - Onde os familiares podem deixar mensagens aos entes falecidos

Endereço: BR-060 -km 2, Campo Grande, saída para Sidrolândia.

