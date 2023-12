Confira o atendimento de plantão da Defensoria durante recesso

No período de recesso forense que começou dia 20 de dezembro e vai até 6 de janeiro de 2024, a Defensoria Pública de MS atende a população por meio de plantão.

O plantão funciona nos dias úteis e fins de semana, e somente para casos emergenciais, nos quais a solução não puder esperar o retorno das atividades normais da Instituição.

O atendimento será oferecido nas sedes de cada uma das doze unidades regionais da Defensoria Pública, das 08h às 12h.

Fora desse horário, também será possível acionar a instituição por meio dos telefones disponibilizados para o plantão do recesso forense. Aos fins de semana e feriados, o atendimento será realizado por meio telefônico por região por meio do link.

Veja os casos de emergência que podem ser acionados no regime de plantão:

- Necessidade de internação hospitalar ou transferência pedida pelo médico do SUS, ou do Plano de Saúde;

- Realização de cirurgia de emergência pedida pelo médico do SUS ou do Plano de Saúde;

- Não cumprimento de liminar no prazo concedido pelo juiz;

- Pedidos de liberdade de pessoas em situação de cárcere (prisão em flagrante e outras);

- Pedido de revogação de prisão por não pagamento de pensão alimentícia;

- Casos de violência/tortura;

- Medida protetiva devido à violência de gênero;

- Medidas de proteção para crianças e adolescente em situação de risco;

- Guarda do(a) filho(a) e o pai/mãe não o(a) devolveu após o horário de visita;

- Autorização para viagem de criança ou adolescente; e

- Corte água ou energia elétrica.



