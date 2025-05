Confira o calendário de pagamentos do Bolsa Família em maio

Maio chegou, e com ele, também se iniciam os pagamentos de diversos benefícios do governo, dentre ele, o Bolsa Família, que começa a pagar os beneficiários a partir do dia 19, seguindo até o dia 30.

O calendário de pagamentos ocorre de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), com beneficiários de NIS final 1 sendo os primeiros a receberem e, assim, sucessivamente até o dia 30.

Os pagamentos são feitos pela Caixa Econômica Federal, sempre em dias uteis.

Confira o calendário:

• NIS de final 1: 19 de maio

• NIS de final 2: 20 de maio

• NIS de final 3: 21 de maio

• NIS de final 4: 22 de maio

• NIS de final 5: 23 de maio

• NIS de final 6: 26 de maio

• NIS de final 7: 27 de maio

• NIS de final 8: 28 de maio

• NIS de final 9: 29 de maio

• NIS de final 0: 30 de maio

