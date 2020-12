Confira o calendário do Detran para licenciamento anual 2021

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) publicou o calendário de vencimento do Licenciamento Anual do exercício de 2021, e a novidade para o próximo ano é a extinção do documento impresso no papel moeda, que passará a ser expedido somente em meio eletrônico, no novo modelo.

Segundo o diretor-presidente do órgão, Rudel Trindade Júnior, emitir o licenciamento anual sem precisar se deslocar a uma agência já é uma realidade no Estado, a qual os clientes têm se adaptado muito bem.“A impressão do documento em casa, implantada em julho, foi responsável pelo crescimento nas quitações de licenciamentos. De maneira totalmente digital e com total segurança, essa é uma das facilidades que proporcionamos aos clientes e que continuará evitando o deslocamento desnecessário às agências”, finaliza.

Desta forma, a partir de abril do próximo ano, os proprietários deverão emitir seu licenciamento eletrônico (CRLV-e) excepcionalmente no aplicativo do Detran ou no portal de serviços Meu Detran, www.meudetran.ms.gov.br.

Após o pagamento da guia, os proprietários deverão imprimir o CRLV-e no papel comum (A4), também no portal de serviços na opção “Baixa de CRLV” - ou utilizar a versão digital do documento no aparelho celular ou no tablete, baixando o aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).O documento impresso no papel comum tem a mesma validade que o modelo antigo

Os proprietários de veículos registrados em Mato Grosso do Sul devem ficar atentos às datas de pagamento, que são definidas de acordo com o número final da placa do veículo.

Veja o calendário:

