Confira o que abre e fecha neste feriadão

No feriado que comemora o aniversário de 120 de campo Grande, dia 26 de agosto, alguns estabelecimentos passarão por mudanças no horário de funcionamento, assim como os órgãos públicos municipais e estaduais.

O comércio da região central terá em ponto facultativo, e fica por escolha do comerciante o funcionamento da loja para isso, é preciso que seja informado o Sindicato dos Empregados no Comercio.

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul estará em plantão, não estará atendendo.

O shopping Norte Sul vai operar com as lojas satpélites das 12h às 20h, e das 11h às 20h as lojas mega. A área de lazer e a Praça de Alimentação abre às 11h e fecha as 21h.

O Shopping Bosque dos Ipês funciona normalmente, abre às 10h da manhã e fecha às 22h.

Os núcleos do Hemosul também não estarão atendendo. Segundo a assessoria apenas se o estoque estiver muito baixo o Hemocentro Coordenador da Fernando Correa da Costa.

Os órgãos municipais estarão fechados, assim como os estaduais. As Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e postos de saúde 24h operam normalmente na capital.

Deixe seu Comentário

Leia Também