Confira o que abre e fecha neste final de ano

O ano de 2019 está chegando ao fim e com ele o "feriado" que marca a véspera e o primeiro dia de 2020, quando, por costume, alguns comercios e órgãos públicos fecham as portas para que os funcionários aproveitem o dia com a família. Com o intuito de informar, o JD1 Notícias apurou o que abre e fecha neste dia 31 de dezembro e 1° de janeiro, em Campo Grande, confira:

Unidades de saúde

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Centros Regionais de Saúde (CRSs) funcionam normalmente, enquanto as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) não mantêm atendimento na véspera e feriado de Ano Novo.

Shoppings

Shopping Campo Grande – Abrirá no primeiro dia do ano com opções de alimentação e lazer, entre 10h e 22h.

Norte-Sul Plaza – No dia 1 apenas as opções de lazer e alimentação estarão disponíveis; o horário é das 11h até 21h.

Pátio Central Shopping – segue fechado e retorna na manhã seguinte de quinta-feira (2).

Bosque dos Ipês – No dia 1, as lojas estarão fechadas, áreas de alimentação e lazer funcionam entre 11h e 20h.

Comércio

Encerrando atendimento antecipadamente conforme convenção coletiva de trabalho, as lojas do Centro funcionam até 16h no dia 31 e retornam apenas no dia 2.

Supermercados

Segundo a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), não abrirão no dia 1° de janeiro.

Serviço Público

Servidores públicos municipais e estaduais têm ponto facultativo no dia 31 e voltam ao serviço no dia 2. Já o recesso do Judiciário começou no dia 20 e segue até o dia 6 de janeiro. Apenas o plantão está em funcionamento.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Fenabran) informou que as instituições não abrem nos dias 31 e 1. Os trabalhos retornam na quinta-feira (2).

Transporte Coletivo

Durante o feriado de Ano Novo, no dia 1, as frotas serão reduzidas em 30%.

