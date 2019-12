Confira o que fazer ou não fazer na hora de soltar fogos

Com o evento de final do ano bem próximo, a espera pelos, já tradicionais, fogos de artifício é enorme. Infelizmente, esta atividade aumenta de forma considerável a incidência de pacientes com queimaduras nos hospitais.

Não devemos ignorar os riscos advindos da queima de fogos de artifício, assim, precauções devem ser tomadas para manter o brilho e a alegria das festividades.

Dentro do aspecto preventivo, o Corpo de Bombeiros informou ao JD1 Notícias algumas orientações para o manuseio dos fogos de artifício. São eles:

-Somente adquira em locais devidamente autorizados para comercialização dos respectivos produtos;

-Acompanhe e oriente seu filho na compra e no momento de utilização do artefato, bem como nas proximidades de fogueiras;

-Leia atentamente o rótulo de segurança e data de validade no momento da compra e durante sua utilização;

-Mantenha caixas de fósforos e/ou isqueiros em locais fora do alcance das crianças;

-Nunca solte fogos em ambientes fechados, e quando o fizer em ambientes abertos, atente para sua segurança e dos outros;

-Ingestão de bebida alcoólica e fogos não combinam;

-Para a queima de rojões utilize um suporte adequado e o mantenha fora do alinhamento do seu corpo, bem com sua projeção inclinada para uma área segura.

A responsabilidade para que o evento seja só sucesso é de todos, e como cuidados específicos, a recomendação especial é a atenção nas crianças.

O JD1 também entrou em contato com a loja Pirafogos, na qual o gerente Jeferson Barbosa informou que neste ano houve muita antecedência das pessoas em relação à compra dos fogos de artifício. ‘’É impressionante como as pessoas estão adiantadas, e isso nos surpreende em relação às vendas, que dispararam 100% em relação a 2018’’, afirma.

Jeferson também assegurou que orientações básicas são passadas na hora da venda dos respectivos fogos de artifício, como por exemplo, usar em locais longe de animais, estabelecer uma distancia mínima, usar sempre com um responsável por perto em caso de menores, entre outras.

