Confira o resultado da promoção do Dia dos Namorados

O JD1 Notícias sorteou, nesta segunda-feira (10), um par de ingressos para o show de Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá na próxima quarta-feira (12), no espaço para eventos do Shopping Bosque dos Ipês, o Bosque Expo.

A sortuda foi Mariana Leite, que participou da promoção no Instagram com o IG @marianleite. Ela seguiu todas as regras e vai levar, além do par de ingressos, uma diária no Hotel Deville. Clique aqui e veja o resultado .

Mariana deverá retirar seu prêmio na sede do JD1, localizada na rua Antônio Maria Coelho, 5.178, no bairro Santa Fé, até terça-feira (11), em horário comercial. A sorteada deve estar munida de documento pessoal, com foto, para retirar o prêmio.

Para validar a diária, a ganhadora deve agendar a data com o produtor Marcos Barão, no (67) 99921-0099.

O JD1 agradece a participação dos leitores e convida a acompanhar nossas redes sociais, ficando atento às próximas promoções. Os que não ganharam e desejam ir ao show com os integrantes da Legião Urbana ainda podem comprar o ingresso clicando neste link https://abappai.byinti.com/#/ticket/eventInformation/oU6jn-syeAIyKjwSr7zg, ou indo à loja Augusta Life Store, na rua 15 de Novembro, 214, Centro.

