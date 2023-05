Confira os ganhadores do 1° sorteio do Nota Premiada Campo Grande de 2023

A relação pública dos ganhadores do 1° Sorteio da “Nota Premiada Campo Grande” foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (3), referente aos cupons de janeiro, fevereiro e março, em que foram sorteados 11 (onze) prêmios.

A cada R$ 20 em notas emitidas para o seu CPF é gerado cupom para concorrer a prêmios mensais oferecidos pela Prefeitura de Campo Grande. O próximo sorteio será feito em 26 de julho.

Os prêmios sorteados serão entregues aos contemplados, em solenidade pública ou por meio digital no site da Prefeitura Municipal de Campo Grande, no prazo de até 60 dias contados a partir da data de realização do sorteio.



Confira a lista de sorteados

Rosymeire Trindade Frazao

Edini Borges De Siqueira Quirino

Ariovaldo Pereira Rodrigues Neto

Ildara Gislaine Barreto Moralles

Katia Maldonado Dos Santos

Rosymeire Trindade Frazao

Ana Paula Dos Santos Silveira

Fabiana Francisco Barbosa

Jose Alberto Machado De Carvalho Filho

Jiscéli Zanetti

Karina Silveira Sandim Loureiro

Confira os valores na edição do Diogrande desta quarta-feira, a partir da página 3. Para mais informações, acesse o canal de atendimento do programa, na Central de Atendimento ao Cidadão William Maksoud Filho na Rua Marechal Rondon n° 2655, ou ligue (67) 4042-0580 - ramal 3060.

