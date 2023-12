Confira os pontos interditados na BR-163 ao longo desta quinta-feira

A BR-163 que passa por Mato Grosso do Sul permanece com trechos de operações pare-e-siga ou desvios nesta quinta-feira (21), em função de obras e serviços de melhoria ao longo da rodovia.

De acordo com o Serviço de Atendimento ao Usuário da CCR MSVia, no caso de pare-e-siga, o tráfego acontece alternadamente nos dois sentidos apenas por uma das faixas, enquanto a outra é interditada para realização dos serviços. A Concessionária orienta para a necessidade de redução de velocidade na aproximação desses pontos.

Em caso de chuva as obras poderão ser interrompidas. Todos os locais estão sinalizados.

Ponto com desvio no tráfego:

Sonora - no km 827 e no km 825;

São Gabriel do Oeste - no km 629 e entre os kms 604 e 601;

Campo Grande - entre os kms 459 e 455;

Nova Alvorada do Sul - entre os kms 366 e 364;

Rio Brilhante - entre os kms 324 e 323;

Dourados - no km 256;

Caarapó - entre os kms 234 e 232 e no km 225;

Eldorado - no km 33.



Pontos com pare-e-siga:

Coxim - no km 727;

Rio Verde de Mato Grosso - no km 712;

Nova Alvorada do Sul - entre os kms 392 e 391;

Rio Brilhante - no km 347 e no km 328;

Douradina - no km 306;

Dourados - no km 251;

Caarapó - no km 214;

Naviraí - no km 148;

Eldorado - entre os kms 37 e 36;

Mundo Novo - no km 0.



Outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. O usuário pode consultar as condições de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real, ou pelo Disque CCR MSVia 0800 648 0163.

