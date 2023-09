Confira os trechos interditados da BR-163 nesta segunda-feira

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A rodovia BR-163/MS que passa por obras e serviços de melhoria nesta segunda-feira (25/09) em 19 trechos da via.

Segundo a Concessionária, nesses locais, serão implantadas as operações pare-e-siga quando ocorre a interdição parcial em uma das faixas enquanto o tráfego flui pela outra, alternadamente, nos sentidos Norte e Sul da via. E também desvios de tráfego.

Todos os trechos estão sinalizados, é fundamental que motoristas respeitem a sinalização e fiquem atentos aos pontos em interdição, reduzindo a velocidade.

Pontos com desvio de tráfego:



São Gabriel do Oeste — no km 604;

Caarapó — no km 194;

Pontos com pare-e-siga:



Sonora — no km 839;

Pedro Gomes/Coxim — no km 768;

São Gabriel do Oeste — entre os kms 631 e 628; entre os kms 628 e 626; entre os kms 627 e 624; entre os kms 626 e 624;

Camapuã/Bandeirantes — entre os kms 588 e 585;

Bandeirantes — entre os kms 583 e 580; entre os kms 574 e 572; entre os kms 572 e 570;

Rio Brilhante — no km 334;

Dourados — entre os kms 250 e 248; entre os kms 248 e 246; entre os kms 246 e 245;

Caarapó — no km 234;

Juti — no km 184; no km 165;

O cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real.

