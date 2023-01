Confira os trechos "pare-e-siga" da BR-163 nesta segunda-feira

As interdições na BR-163 continuam, em razão das obras, a CCR MSVia informa aos usuários sobre os trechos de manutenção no pavimento nesta segunda-feira (16).

A Concessionária realiza a operação pare-e-siga, quando uma das faixas é interditada enquanto o fluxo de veículos segue pela outra, alternadamente, nos sentidos Norte e Sul da via. Há, ainda, desvios de tráfego em outros locais.

Todos os trechos estão sinalizados. Em caso de chuvas, as obras serão suspensas.

Pontos com desvio de tráfego:

Coxim/Pedro Gomes – no km 776;

Rio Verde de MT – no km 697;

Dourados – no km 258;

Pontos com pare-e-siga:

Rio Verde de MT – entre os kms 682 e 681, e entre os kms 671 e 670;

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 418 e 417;

Rio Brilhante – entre os kms 344 e 343;

Douradina – entre os kms 288 e 287;

Itaquiraí – entre os kms 98 e 97.

Acompanhe a situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real.

