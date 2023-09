Confira resultado de processo seletivo simplificado para psicólogos na Capital

A Prefeitura divulgou no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) nº 7.196 desta terça-feira (12), por meio das secretarias municipais de Gestão e Assistência Social, a relação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado para seleção de Psicológo, para formação de CR (Cadastro de Reserva) e dos candidatos que tiveram a inscrição homologada na referida função, para a entrega da documentação correspondente à Prova de Títulos (especificada no Edital de abertura publicado no Diogrande n. 7.181, de 30 de agosto de 2023).

Os candidatos devem comparecer pessoalmente na sede da SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social), na próxima segunda-feira (18), das 07h30 às 10h30. O endereço é a Rua dos Barbosas, 321 – Bairro Amambaí.

A relação dos candidatos pode ser acompanhada no Diogrande, na edição de hoje (12), clicando neste link.

