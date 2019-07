Confusão em frente à Valley revolta internautas

A confusão envolvendo o gerente da casa noturna Valley e o vendedor ambulante, Ueverton Fragoso, de 27 anos, no último sábado (29), em Campo Grande, dividiu gerou revolta entre os internautas.

A atitude do gerente foi muito criticada na internet. “Tristeza ver isso, com uma pessoa que está trabalhando e impressionante mesmo”, escreveu um internauta. “É infelizmente esse verme pode um dia cair e alguém em vez de estender a mão vai terminar de derrubar. Aqui se faz aqui mesmo se paga”, publicou outro.

Teve internauta que até repensou o fato de não ter comemorado o aniversário na casa noturna, que faz promoção para os aniversariantes do mês. “Nossa eu até ia passar meu aniversário Valley Pub no mês de abril que bom que eu cancelei e fui passar em outra casa noturna e comi um pastel delícia lá na frente. Até fiquei com vontade de ir na Valley, mas depois disso acabou”, destacou.

Uma seguidora do JD1 Notícias, no Facebook, saiu em defesa da casa noturna. “Além de deixar sujo o local que faz seu trabalho, usa o jardim da empresa para guarda o seu carvão e seus bancos! Por favor, a empresa sempre com toda educação com esse rapaz, mas uma hora cansa”, disse.

Em tom de ironia diante do fato, a página de humor Passeando Em Campo Grande criou o evento 1º Festival de Espetinho da Valley, para o próximo dia 7. Mais de 2 mil pessoas manifestaram interesse em participar. “No 1º Festival de Espetinho da Valley, vamos ver qual é o último vendedor sem ter um copo de água na sua churrasqueira”, escreveram na descrição.

Relembre

A fumaça de um espetinho teria causado a confusão em frente da casa noturna Valley entre o gerente, não identificado, e o vendedor ambulante Ueverton Fragoso, de 27 anos em Campo Grande.

Imagens gravadas por testemunhas e pelo vendedor mostram o gestor do local indo em direção ao “Espetinho da Motinha” usando uma jarra para jogar água sobre a churrasqueira.

No vídeo gravado no sábado à noite, mostra o ambulante dando um tapa nos espetinhos, que caem no chão e ele, também gravando as imagens com o celular, enquanto o funcionário da balada faz a mesma coisa.

O vídeo é, de 54 segundos, e está causando alvoroço nas redes sociais. Algumas pessoas reclamam da atitude do gerente, e outras defendem o vendedor. Assista:

Deixe seu Comentário

Leia Também