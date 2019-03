Congresso brasileiro de direito serÃ¡ em outubro na capital

Na quarta-feira (27) foi lançado o XXXIII Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, que será realizado entre os dias 16 e 18 de outubro, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo. No envento, o Secretário-Geral Stheven Razuk representou a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS).

O lançamento do Congresso aconteceu no Plenário do Tribunal de Contas do Estado e teve como palestra de abertura: “Parcerias na Saúde: Os Desafios do Controle”, proferida pelo Professor e Doutor em Direito do Estado Fernando Mânica, que é autor de diversos livros, Procurador do Estado do Paraná e Educador na Universidade Positivo.

Ao JD1 Notícias, o procurador geral da prefeitura Alexandre Avalo, disse que a repercussão do evento é de nível nacional. "Nós teremos representantes e juristas de todo o Brasil, e são esperados mais de 2 mil profissionais no Congresso".

Para o Secretário-Geral, o lançamento desse Congresso refloresce a escola de Direito Administrativo do Estado. “Um ramo do Direito que a cada dia tem ganhado mais relevo, crucial para o Estado de Direito e responsável por regular o funcionamento do aparato estatal e de seus agentes. O IDAMS tem todo o apoio da instituição para eventos dessa natureza. É nosso dever apoiar o aperfeiçoamento da cultura jurídica”, afirmou Stheven Razuk.

O XXXIII Congresso Brasileiro de Direito Administrativo é uma realização do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo (IBDA), em parceria com o Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul (IDAMS) e tem o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS).

“A Ordem dos Advogados é uma grande parceira do Instituto. Já tivemos a oportunidade de realizar três seminários juntos e neste congresso teremos mais uma vez esse apoio. Agradeço pela presença do nosso Secretário-Geral Stheven Razuk. A OAB/MS esteve muito bem representada. Que possamos continuar nessa parceria profícua, visando o fortalecimento do Direito Administrativo no Estado de MS”, destacou o Presidente do Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul (IDAMS) João Paulo Lacerda, que também é Presidente da Comissão de Direito Administrativo e membro da Comissão do Advogado Publicista.

Neste ano, o Congresso homenageará o Professor de Direito da PUC/SP e Mestre do Direito Administrativo Brasileiro, Celso Antônio Bandeira de Mello. Na 33ª edição, p evento é reconhecido nacionalmente pela qualidade dos debates e temas. A expectativa é que participem aproximadamente 80 palestrantes e mil congressistas de todo o país, entre eles acadêmicos, professores de direito, advogados, promotores e juízes.

Dr. Alexandre é o Dr. João Paulo Lacerda da Silva, presidente do IDAMS- Instituto de Direito Administrativo do Mato Grosso do Sul

Deixe seu Comentário

Leia Também