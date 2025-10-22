Congresso Nacional de Letras reunirá 25 estados em João Pessoa

João Pessoa (PB) sediará, de 23 a 26 de outubro, o Congresso Brasileiro das Academias Estaduais de Letras de 2025. O encontro reunirá representantes de 25 das 27 Academias do país, incluindo o Distrito Federal, e tem como objetivo fortalecer a união nacional por meio da leitura, da cultura e do diálogo entre as diferentes regiões.

O evento é promovido pelo Fórum Brasileiro das Academias Estaduais de Letras (Fale BR!), que tem se consolidado nos últimos anos como uma rede ativa de incentivo à literatura em todo o Brasil.

Presidente do Fale BR! e membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, Henrique de Medeiros, defende que as Academias precisam se aproximar do público e democratizar o acesso às ações culturais.“A literatura precisa de marketing para se tornar cada vez mais formadora de leitores e do pensamento crítico”, afirmou.

A diretoria central do Fórum conta com representantes das Academias Paulista, Paranaense e Rio-Grandense. Para o vice-presidente, Antonio Penteado Mendonça, da Academia Paulista de Letras, o congresso representa uma base sólida para o desenvolvimento de projetos culturais e educacionais de alcance nacional.

Entre os temas em debate estão: a troca de e-books entre as Academias, a gratuidade no acesso a obras literárias, o combate a qualquer forma de discriminação, o estímulo à leitura de autores locais nas redes de ensino e a realização de concursos literários em âmbito nacional.

As atividades acontecerão no Centro Cultural São Francisco, na sede da Academia Paraibana de Letras e em pontos do Centro Histórico da capital. A programação inclui debates, palestras, exposições, lançamentos de livros e, ao final, a elaboração da Carta da Paraíba, documento oficial com as diretrizes acordadas pelo Fórum.

