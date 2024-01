Conselho de Nutricionistas fecha contrato de R$ 1 milhão para plano de saúde

O Conselho Regional de Nutricionistas da 3ª Região (SP/MS) divulgou hoje, terça-feira (23), no Diário Oficial da União, a assinatura de um contrato de plano de saúde para seus membros.

A contratada é a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, e o contrato tem como objeto a prestação de serviços de assistência médica ambulatorial e hospitalar compulsória. Essa assistência é destinada a todos os colaboradores do Conselho e seus dependentes.

Os serviços compreendem, entre outros, auxílio em diagnósticos, tratamentos, consultas médicas, exames laboratoriais, atendimento emergencial, partos, cirurgias e internação em enfermaria. Essas coberturas estão previstas na Lei Federal nº 9.656/98, nas Resoluções do Conselho Nacional de Saúde, nos regulamentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e em outras legislações da área.

O contrato tem abrangência nos Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, com cobertura emergencial em todo o território nacional. O valor global do contrato é de R$ 1.009.985,64 (um milhão, nove mil, novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

A vigência do contrato será de 28/01/2024 a 28/01/2025.

